Соответствующую обновленную формулу содержит Порядок приема в учреждения высшего образования, обнародованный МОН. Об этом информирует 24 Канал.

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Как будут рассчитывать конкурсный балл

В расчете балла, как и в предыдущие годы, будут использовать рейтинговые баллы по четырем предметам НМТ. Каждый из них умножат на весовой коэффициент этого предмета для конкретной специальности.

В то же время в 2025 году весовой коэффициент четвертого предмета в формуле будут вычислять по дополнительному алгоритму. Он предусматривает использование суммы весового предметного коэффициента и максимально возможного коэффициента за четвертый предмет, разделенной на 2.



Как будут рассчитывать конкурсный балл / скриншот документа

В Министерстве образования и науки при этом отметили, что такие изменения в формуле позволят повысить весомость профильного четвертого предмета и заставит поступающих сознательно подходить к выбору дополнительного (четвертого) предмета НМТ.

В ведомстве также надеются, что поступающие в вузы на инженерные или технические специальности теперь чаще будут выбирать как четвертый предмет химию и физику, которые были аутсайдерами прошлогодних вступительных кампаний.

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Какие основные сведения содержит документ