Соответствующую обновленную формулу содержит Порядок приема в учреждения высшего образования, обнародованный МОН. Об этом информирует 24 Канал.
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Как будут рассчитывать конкурсный балл
В расчете балла, как и в предыдущие годы, будут использовать рейтинговые баллы по четырем предметам НМТ. Каждый из них умножат на весовой коэффициент этого предмета для конкретной специальности.
В то же время в 2025 году весовой коэффициент четвертого предмета в формуле будут вычислять по дополнительному алгоритму. Он предусматривает использование суммы весового предметного коэффициента и максимально возможного коэффициента за четвертый предмет, разделенной на 2.
Как будут рассчитывать конкурсный балл / скриншот документа
В Министерстве образования и науки при этом отметили, что такие изменения в формуле позволят повысить весомость профильного четвертого предмета и заставит поступающих сознательно подходить к выбору дополнительного (четвертого) предмета НМТ.
В ведомстве также надеются, что поступающие в вузы на инженерные или технические специальности теперь чаще будут выбирать как четвертый предмет химию и физику, которые были аутсайдерами прошлогодних вступительных кампаний.
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Какие основные сведения содержит документ
- Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок приема на обучение в 2025 году.
- Документ содержит даты проведения всех этапов вступительной кампании, специальные условия поступления и обновленные формулы расчета конкурсного балла абитуриентов.
- Также подает весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса.
- Здесь есть и таблицы перевода тестовых баллов НМТ в рейтинговые и тому подобное.
- Конкурсный отбор в вузы будет происходить по результатам НМТ.
- Поступающие на творческие и спортивные специальности, кроме результатов НМТ, должны пройти творческий конкурс и тому подобное.