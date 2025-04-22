Чи є хтось, хто ще не чув хіт "Чоловік Герасим". А помітили, що там є слова, яких зараз немає в широкому вжитку, зокрема "кудла". Про значення слова розповідає 24 Канал.

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Що таке "кудла"

Трендом, що розриває тікток, стала народна пісня "Чоловік Герасим". Нею озвучують жарти, поширюють в оригіналі, та створюють ремікси під піаніно, цимбали, скрипку, гітару та інші музичні інструменти.

Сама пісня була записана ще у 2018 році. Виконує її народний хор села Козацьке Чернігівської області. Однак народна пісня отримала поширення, популярність та обробку лише сьогодні.

Що таке "кудла": дивіться відео

Жартівлива пісня з підтекстом, має чимало слів, які сьогодні майже не використовують. Серед них і – "кудла".

Слово "кудла" належить до розмовної лексики української мови і має кілька значень. Воно може позначати:

Кучеряве, довге волосся.

Кудлату голову або жінку з кудлатою головою.

Кудлату собаку.

Неохайне волосся або зарослу голову.

Іншими версіями цього слова є – кучма, патли / патлатий чи навіть кучерявий / кучерявка.

Тому речення "Чоловік Герасим, а я твоя кудла" можна позначити – "я твоя жінка" чи "я твоя кучерявка".

Можливо, воно походить від слова "куделя" , яким позначають вовну, лляне волокно або нитку.

В українській мові є прізвище, яке пов'язане з цим словом – Кудла, Кудлай, Кудлач, Кудлатий, Куделя. Певно, раніше це були назвиська, які дали з огляду на зовнішній вигляд.

У Польщі слово "kudła" означає собаку породи пудель.

Цю собаку можна назвати "кудла" / Freepik

Як слово використовується в літературі

Це слово часто використовується в художній літературі, переважно в усному мовленні або прямій мові персонажів. Ось декілька прикладів:

"А це що за кудла з тобою?" — кинув він зневажливий погляд на пса" (Андрій Химко).

"Кудли паршивої необліненої шерсті мокріські від поту" (Марко Черемшина).

"Пси присікалися до нього, торгуючись за кудлі" (Андрій Чайковський).

"А ти глянь на себе: на голові кудла, як у барану, під волоссям ріжки стирчати, а ноги?" (Іван Карпенко-Карий).

"Безбородько не так прислухається до лісника, як до шарудіння у ванькірі, а роздягнувшись, мало не вліз у дзеркало, поправляючи свої кудлі". (Михайло Стельмах).

Слово "кудла" має зневажливий або насмішливий відтінок, тому його слід використовувати обережно, щоб не образити співрозмовника.