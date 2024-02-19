Тож у час розквіту солов'їної варто віддавати перевагу саме їм. Які популярні запозичення варто замінити українськими словами, підкаже Освіта 24.

Дивіться також Як красиво українською назвати критерій, аеропорт, ранг та тютора

Які популярні іншомовні слова замінити українськими

У сорок шостій добірці пропонуємо вам замінити ще десять цікавих іншомовних слів, які могли стати частиною вашого лексикону. Також підкажемо, які українські відповідники найкраще пасують своїм запозиченим "спільникам".

До вашої уваги – невелика добірка:

преамбула – вступ;

оригінальний – самобутній, справжній;

абітурієнт – вступник;

абсурд – безглуздя;

ерудиція – обізнаність, начитаність;

тет-а-тет – віч-на-віч;

ліберал – вільнодумець;

домінантний – панівний;

гармонія – лад;

дефект – вада.

Починати вдосконалювати своє мовлення ви можете вже сьогодні. Успіху!