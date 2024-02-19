Поэтому во время расцвета соловьиной стоит отдавать предпочтение именно им. Какие популярные заимствования стоит заменить украинскими словами, подскажет Образование 24.

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Какие популярные иноязычные слова заменить украинскими

У сорок шестой подборке предлагаем вам заменить еще десять интересных иностранных слов, которые могли стать частью вашего лексикона. Также подскажем, какие украинские соответствия лучше всего подходят своим заимствованным "сообщникам".

Вашему вниманию – небольшая подборка:

  • преамбула – вступ;
  • оригінальний – самобутній, справжній;
  • абітурієнт – вступник;
  • абсурд – безглуздя;
  • ерудиція – обізнаність, начитаність;
  • тет-а-тет – віч-на-віч;
  • ліберал – вільнодумець;
  • домінантний – панівний;
  • гармонія – лад;
  • дефект – вада.