Поэтому во время расцвета соловьиной стоит отдавать предпочтение именно им. Какие популярные заимствования стоит заменить украинскими словами, подскажет Образование 24.

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Какие популярные иноязычные слова заменить украинскими

У сорок шестой подборке предлагаем вам заменить еще десять интересных иностранных слов, которые могли стать частью вашего лексикона. Также подскажем, какие украинские соответствия лучше всего подходят своим заимствованным "сообщникам".

Вашему вниманию – небольшая подборка:

преамбула – вступ;

оригінальний – самобутній, справжній;

абітурієнт – вступник;

абсурд – безглуздя;

ерудиція – обізнаність, начитаність;

тет-а-тет – віч-на-віч;

ліберал – вільнодумець;

домінантний – панівний;

гармонія – лад;

дефект – вада.

Начинать совершенствовать свою речь вы можете уже сегодня. Успеха!