Поэтому во время расцвета соловьиной стоит отдавать предпочтение именно им. Какие популярные заимствования стоит заменить украинскими словами, подскажет Образование 24.
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Какие популярные иноязычные слова заменить украинскими
У сорок шестой подборке предлагаем вам заменить еще десять интересных иностранных слов, которые могли стать частью вашего лексикона. Также подскажем, какие украинские соответствия лучше всего подходят своим заимствованным "сообщникам".
Вашему вниманию – небольшая подборка:
- преамбула – вступ;
- оригінальний – самобутній, справжній;
- абітурієнт – вступник;
- абсурд – безглуздя;
- ерудиція – обізнаність, начитаність;
- тет-а-тет – віч-на-віч;
- ліберал – вільнодумець;
- домінантний – панівний;
- гармонія – лад;
- дефект – вада.