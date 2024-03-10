Однак в нашій мові є власні красиві слова, які нічим не поступаються запозиченням. Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу своєму та допомагає популяризувати питомі українські слова.

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Які популярні запозичення замінити українськими відповідниками

Чимало іншомовних слів мають доволі незвичне звучання. Натомість українські відповідники звучать мелодійніше та простіше.

У цьому ми радимо вам переконатися у нашій сорок восьмій добірці. Так, пропонуємо вам 10 запозичень та їхні відповідники в українській мові. Їх ви можете замінити вже сьогодні.

Оптимальний – найкращий;

домінантний – панівний;

стимулювати – заохочувати, спонукати;

еквівалент – відповідник;

адепт – прихильник;

парафія – прихід;

генеалогія – родовід;

превалювати – переважати;

інноваційний – передовий;

базуватись – ґрунтуватись.

Любіть українську мову та вдосконалюйте її щодня!