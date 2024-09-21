Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як не помилитися. Зокрема, якщо звертаєтесь до жінок.
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Як правильно звертатися до жінок українською
Мовознавець зауважив: усі ми чули варіант звертання "Шановні пАні та панОве". А іноді і такий варіант – "ПанІ та панове".
При цьому вчитель запитав: "Як же правильно наголошувати, коли звертаємось до жінок у множині: пАні чи панІ?".
Слово "пані" – невідмінюване, тому, звичайно ж, звертання "пАні" у множині нормативне,
– уточнив він.
І розповів, чому ж тоді окремі мовознавці радять наголошувати другий склад – панІ.
Наголос на "і" допоможе уникнути неоднозначності, адже коли кажуть "пАні та панове", може скластися враження, що звертаються до однієї пані і всіх чоловіків,
– додав Авраменко.
Він також повідомив, що словник імені Бориса Грінченка подає слово "пані" з подвійним наголосом, тобто пАні та панІ.
Як правильно звертатися до жінок / скриншот відео
Наголошуйте так, як вам до вподоби, але знайте: звертання "панІ" у множині має право на життя,
– акцентував вчитель.
І резюмував: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.
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