Если вы хотите правильно по-украински поблагодарить своего собеседника или человека, который вам в чем-то помог, употребляйте другие словосочетания. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал варианты.

Смотрите также Как красиво на украинском заменить русскую фразу "по крайней мере"

Как правильно благодарить на украинском

Авраменко подчеркнул: фраза "большое спасибо" (укр. "велике дякую") – грамматически неправильная. В этом случае нужно помнить: "благодарить" – это глагол. А с глаголами прилагательные не сочетаются. Так, некорректно говорить "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати" (укр.), ведь это набор слов.

В то же время языковед уточнил: именно прилагательные (они отвечают на вопрос "какой?") сочетаются с существительными (кто?/что?). То есть мы говорим так: "швидка хода, міцний сон, велика вдячність" (укр.).

Итак, правильно использовать не "велике дякую" (укр.), а "дуже дякую" (укр.), "щиро дякую" (укр) или "вельми вдячний" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.



Как правильно благодарить по-украински / скриншот видео