Одной из таковых является фраза "по крайней мере". Но ее употреблять не стоит, ведь она еще и суржиковая.

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Как на украинском заменить русскую фразу "по крайней мере"

Да, языковед Александр Авраменко подчеркнул: "по крайней мере" – это громоздкая конструкция, да еще и калька по русскому языку. Так что ее употреблять не стоит. При этом уточнил, как заменить эту фразу.

Не "по крайней мере", а "по крайней мере". Лучше коротко, но метко,

– подчеркнул Авраменко.

При этом призвал обратить внимание на правописание слова "по крайней мере". Он акцентировал: это слово нужно писать с буквой "н".



Как на украинском заменить русскую фразу "по крайней мере"

Кстати: если заглянете в словарь, то найдете там еще интересные синонимы к слову "по крайней мере" и соответственно – интересные фразы для замены "по крайней мере".

Да, может еще говорить "по меньшей мере", "хотя бы" или "по крайней мере".