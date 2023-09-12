Однією із таких є фраза "по крайній мірі". Але її вживати не варто, адже вона ще й суржикова.

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Як українською замінити російську фразу "по крайней мере"

Так, мовознавець Олександр Авраменко наголосив: "по крайній мірі" – це громіздка конструкція та ще й калька з російської мови. Тож її вживати не варто. При цьому уточнив, як замінити цю фразу.

Не "по крайній мірі", а "принаймні". Краще коротко, але влучно,

– наголосив Авраменко.

При цьому закликав звернути увагу на правопис слова "принаймні". Він акцентував: це слово треба писати з буквою "н".



Як українською замінити російську фразу "по крайней мере"

До речі: якщо заглянете у словник, то знайдете там ще цікаві синоніми до слова "принаймні" і відповідно – цікаві фрази для заміни "по крайній мірі".

Так, може ще казати "щонайменше", "хоч би" або ж "у крайньому разі".