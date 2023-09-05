Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що казати "від кутюр" не варто. Така фраза є помилковою.

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Як правильно українською назвати сукню "від кутюр"

Авраменко розповів: побачив рекламу кінофільму, який називався "Помста від кутюр". При цьому зауважив: перекладачі, напевно, перекладали австралійський фільм не з англійської, а з російської мови. Тож "от" переклали як "від".

Потрібно було написати "помста от-кутюр". Це слово французького походження, де перша частинка "от" означає "високий", а друга – "кутюр" – означає "пошиття",

– наголосив мовознавець.

І розповів, що словом "от-кутюр" називають мистецтво створення одягу високої якості та унікальний одяг в одному екземплярі – не для широкого загалу.



Як правильно українською назвати сукню "від-кутюр" / скриншот відео

А от для широкого загалу – "прет-а-порте",

– уточнив Авраменко.