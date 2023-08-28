Відомий учитель України і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад красномовного суржику. Це фраза "горяща путівка".

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Як українською назвати "горящу путівку"

Мовознавець акцентував: сьогодні навчатимемось мови на помилках зовнішньої реклами. Він зауважив: у багатьох містах нашої держави можна побачити таку рекламу: "Мережа магазинів горящих путівок".

На жаль, власник цієї мережі щедро засіває нашу країну суржиком. Слова "горящий" немає в нашій мові. Так само як "ідущий хлопець" чи "бігуча дівчина",

– наголосив Авраменко.

І додав, що такі слова як "ідучий", "бігучий", "горящий", "починаючий не притаманні українській мові. Вони належать до мови країни-агресора. Таким чином ми грішитимемо суржиком, вживаючи їх.

Натомість мовознавець зауважив: українські відповідники таким словам можна добрати кількома способами.

Перший – описово: не "идущий парень" та "бегущая девушка" – а "хлопець, що йде" та "дівчина, що біжить".

Другий – заміна іменником: не "начинающий журналист" – а "журналіст-початківець"; не "потопающий" – а "потопельник".

Третій – заміна прикметником: не "подрастающее поколение" – а "молоде покоління". Також не "горящая путевка" – а "гаряча путівка".



Як українською назвати "горящу путівку" / скриншот відео

Насамкінець Авраменко закликав українців дбати про чистоту своєї мови.