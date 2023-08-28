Известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко в эфире Завтрака с 1+1 "привел пример красноречивого суржика. Это фраза "горяща путівка" (укр.)

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Как на украинском назвать "горящу путівку"

Языковед акцентировал: сегодня будем учить язык на ошибках наружной рекламы. Он отметил: во многих городах нашего государства можно увидеть такую рекламу: "Сеть магазинов горящих путевок".

К сожалению, владелец этой сети щедро засевает нашу страну суржиком. Слова "горящий" нет в нашем языке. Так же как "ідущий хлопець" (укр.) или "бігуча дівчина" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.

И добавил, что такие слова как "ідучий", "бігучий", "горящий" не присущи украинскому языку. Они принадлежат к языку страны-агрессора. Таким образом мы будем грешить суржиком, употребляя их.

В то же время языковед отметил: украинские соответствия таким словам можно подобрать несколькими способами.

Первый – описательно: не "идущий парень" та "бегущая девушка" – а "хлопець, що йде" (укр.) и "дівчина, що біжить" (укр.).

Второй – замена существительным: не "начинающий журналист" – а "журналіст-початківець" (укр.); не "потопающий" – а "потопельник" (укр.).

Третий – замена прилагательным: не "подрастающее поколение" – а "молоде покоління" (укр.). Також не "горящая путевка" – а "гаряча путівка" (укр.).



Как на украинском назвать "горящую путевку" / скриншот видео

В заключение Авраменко призвал украинцев заботиться о чистоте своего языка.