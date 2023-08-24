Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, какие ошибки земляки совершают чаще всего. А также подсказал, как правильно называть виды обуви.

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Как на украинском правильно назвать "полусапожки"

Так, Авраменко напомнил: сапоги имеют высокие голенища. И рассказал, как правильно называть обувь, которая имеет не такие уж высокие голенища.

Такую обувь называют не "полусапожки", а полуботки (укр.),

– подчеркнул языковед.



Как на украинском правильно назвать "полусапожки" / видео скриншот

Также учитель сообщил, что нежелательно говорить "шлепанцы". Все потому, что это слово имеет разговорный оттенок.

Украинские "шльопанці" – это "пантОфлі" (укр.),

– уточнил Авраменко.

И добавил, что "пантОфлі" – это мягкие комнатные туфли без закаблУков – задней части обуви, охватывающей пятку.