В частности, многие наши украинцы употребляют слово "шлепанцы". Однако его следует выбросить из своего лексикона.
Смотрите также "Это ужас!": как правильно говорить по-украински о ракетном терроре Украины россиянами
Как правильно называть шлепанцы на украинском
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака 1+1" рассказал почему не стоит употреблять вышеупомянутое слово и как его заменить.
Так, Авраменко заметил: шлепанцы – это больше русское слово. В Украине он имеет разговорный оттенок. И назвал красивое украинское слово для обозначения типа этой обуви.
Запомните: пантОфлі. Это мягкие комнатные туфли без закаблуков,
– уточнил языковед.
При этом объяснил значение слова "закаблУки". ЗакаблУк – задняя часть обуви, охватывающая пятку. И ни в коем случае не говорите "задник", ведь это русское слово, советует учитель.
Авраменко наконец подчеркнул: почитайте себя, заботясь о чистоте своего языка.
Смотрите также Почему нельзя употреблять слово "бомж" и как его заменить
Почему не стоит употреблять слово "бомж"
- Александр Авраменко также рассказывал, почему не стоит употреблять слово "бомж" и как его заменить.
- Это слово – на самом деле русская аббревиатура. Она расшифровывается как "без определенного места жительства".
- По-украински лучше сказать "безхатько або безхатченко".