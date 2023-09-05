Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, что говорить "від кутюр" (укр.) не стоит. Такая фраза ошибочна.

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Как правильно на украинском назвать платье "от кутюр"

Авраменко рассказал: увидел рекламу кинофильма, который назывался "Месть от кутюр" (укр. "Помста від кутюр"). При этом заметил: переводчики наверняка переводили австралийский фильм не с английского, а с русского языка. Поэтому перевели "от" как "від" (укр.).

Надо было написать "помста от-кутюр" (укр.). Это слово французского происхождения, где первая частица "от" означает "высокий", а вторая – "кутюр" – означает "пошив",

– подчеркнул языковед.

И рассказал, что словом "от-кутюр" (укр.) называют искусство создания одежды высокого качества и уникальную одежду в одном экземпляре – не для широкой общественности.



Как правильно на украинском назвать платье "от-кутюр" / видео скриншот

А вот для широких масс – "прет-а-порте" (укр.),

– уточнил Авраменко.