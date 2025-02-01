Серед давніх і вже призабутих слів, таке ніжне – "ясочка". Що означає слово та у яких випадках його вживати, пояснює 24 Канал.

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У чому загадка "ясочки"

Це ніжне та поетичне слово – ясочка – раніше дуже часто використовувалося в українській мові. Його можна зустріти у літературних творах ХІХ – початку ХХ століття та народних піснях. Воно не має точного аналога в інших мовах, що робить його особливо цінним та унікальним.

Ясочка – це ласкаве звертання до дівчинки, дівчини чи жінки – до коханої, чи донечки. Ним підкреслюють її особливе місце в серці того, хто звертається.

Ясочка використовується в порівняннях, щоб підкреслити красу та сяйво дівчини – світла, яскрава, ясна. Її можуть порівнювати з сонечком, що дарує тепло та світло, або зіронькою, що сяє в темряві.

А щоб зрозуміти точне значення слова, то існує кілька пояснень:

Слово "ясочка" походить від праслов'янського кореня "яс/яса", який означає "світло", "сяйво". Цей корінь також зустрічається в інших словах, таких як "ясний", "яскравий", "прояснити". Походження з польської мови jaskra – іскра, у білоруській – я́скарка. Або з польської – jaskółka – ластівка. я́ска так називали усе блискуче – блискітка. Навіть – іскристий пластівець снігу, сніжинка. Можна зустріти й таке пояснення: яска – як ласка, тобто ласкава, ніжна.

Яке б з пояснень ви не обрали – усі вони дуже позитивні і гарні. А тому ясочка – це і сонечко, і зірочка, і іскорка, і сніжинка, і блискітка, і ластівка! Приємно ж!

"Як ясочки (у сенсі – іскорки), грають Марусині очі" (Євген Гребінка).

"Тетяна... в віконце виглядає, як ясочка (у сенсі – як сонечко)" (Марко Вовчок).

"Дівчино, ясочко, ластівко з далекого села, Чи ж любов великую в серці зберегла?" (Любов Забашта).

Приклади використання:

"Ясочко моя, сонечко моє, зіронько моя!"

"Яка ж ти гарна, моя ясочко!"

"Ясочка, як квіточка, розквітла."

А ще – Ясочка, – це одна з пестливих форм жіночих імен Ярослава чи Ярина: Яся – Ясочка!

Моя донечка-ясочка / Freepik

"Ясочка" – це не просто слово, це символ ніжності, кохання та краси. Воно є важливою частиною української культури та мови, що передає тепло та щирість почуттів. Зверніться так до коханої – здивуйте її!