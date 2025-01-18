Українська мова має чимало тонкощів, зокрема слова-пароніми, значення який слід знати, що використовувати їх згідно з контекстом. До таких слів відносяться дружнІй та дружнИй. 24 Канал, опираючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб, з'ясовує відмінності.

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Який зміст слів дружнІй та дружнИй

Трапляються випадки, коли у розмові вживають схоже слово, але інше за змістом і воно не підходить до теми бесіди. Таких слів в українській мові чимало й вони називаються пароніми.

Що таке пароніми Паро́німи (з грецької "близька назва") – це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: білити й біліти; сильний і силовий, громадський і громадянський. Часто вони мають спільний корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом чи закінченням.

До паронімів відносяться слова дружний та дружній – вони схожі за звучанням, але різні за значенням. Тому і вживати у мовленні їх слід по-різному.

Слово "дружнИй" вживається – коли щось відбувається одночасно, злагоджено, спільно, згуртовано, одностайно.

дружна праця;

дружний колектив;

дружний сміх.

"Тут ми самі, дружною силою, можемо собі допомогти". (Іван Франко).

Слово дружнІй – має за основу дружбу, прихильність, взаємну доброзичливість.

дружня підтримка;

дружня атмосфера;

дружня бесіда;

дружній візит;

дружній тон.

"Сьогодні оце ввечері, здавалося мені, ви повернулись до давнього дружнього тону, а тепер знов..." (Леся Українка).

Відчуйте різницю між цими словами, та використовуйте їх правильно.

У чому різниця між дружній та дружний: дивіться відео

Розумійте тонкощі та говоріть правильно українською!