Украинский язык имеет немало тонкостей, в частности слова-паронимы, значение которых следует знать, что использовать их согласно контексту. К таким словам относятся "дружний" и "дружній". 24 Канал, опираясь на объяснение языковеда Марии Словолюб, выясняет различия.
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Какой смысл слов дружнІй и дружнИй
Бывают случаи, когда в разговоре употребляют похожее слово, но другое по смыслу и оно не подходит к теме беседы. Таких слов в украинском языке немало и они называются паронимами.
Что такое паронимыПаронимы (с греческого "близкое название") – это слова, достаточно близкие по звуковому составу и звучанию, но разные по значению. Например: белить и белить; сильный и силовой, общественный и гражданский. Часто они имеют общий корень, а отличаются только суффиксом, префиксом или окончанием.
К паронимам относятся слова "дружний" и "дружній" – они похожи по звучанию, но разные по значению. Поэтому и употреблять в речи их следует по-разному.
Слово "дружний" употребляется – когда что-то происходит одновременно, слаженно, совместно, сплоченно, единодушно.
- дружна праця;
- дружний колектив;
- дружний сміх.
"Тут ми самі, дружною силою, можемо собі допомогти". (Иван Франко).
Слово "дружній" – имеет за основу дружбу, приверженность, взаимную доброжелательность.
- дружня підтримка;
- дружня атмосфера;
- дружня бесіда;
- дружній візит;
- дружній тон.
"Сьогодні оце ввечері, здавалося мені, ви повернулись до давнього дружнього тону, а тепер знов..." (Леся Украинка).
Почувствуйте разницу между этими словами, и используйте их правильно.
В чем разница между "дружний" и "дружній": смотрите видео
Понимайте тонкости и говорите правильно на украинском!