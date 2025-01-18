Украинский язык имеет немало тонкостей, в частности слова-паронимы, значение которых следует знать, что использовать их согласно контексту. К таким словам относятся "дружний" и "дружній". 24 Канал, опираясь на объяснение языковеда Марии Словолюб, выясняет различия.

Смотрите также Не говорите "на вкус и цвет товарища нет": украинские варианты гораздо точнее

Какой смысл слов дружнІй и дружнИй

Бывают случаи, когда в разговоре употребляют похожее слово, но другое по смыслу и оно не подходит к теме беседы. Таких слов в украинском языке немало и они называются паронимами.

Что такое паронимы Паронимы (с греческого "близкое название") – это слова, достаточно близкие по звуковому составу и звучанию, но разные по значению. Например: белить и белить; сильный и силовой, общественный и гражданский. Часто они имеют общий корень, а отличаются только суффиксом, префиксом или окончанием.

К паронимам относятся слова "дружний" и "дружній" – они похожи по звучанию, но разные по значению. Поэтому и употреблять в речи их следует по-разному.

Слово "дружний" употребляется – когда что-то происходит одновременно, слаженно, совместно, сплоченно, единодушно.

дружна праця;

дружний колектив;

дружний сміх.

"Тут ми самі, дружною силою, можемо собі допомогти". (Иван Франко).

Слово "дружній" – имеет за основу дружбу, приверженность, взаимную доброжелательность.

дружня підтримка;

дружня атмосфера;

дружня бесіда;

дружній візит;

дружній тон.

"Сьогодні оце ввечері, здавалося мені, ви повернулись до давнього дружнього тону, а тепер знов..." (Леся Украинка).

Почувствуйте разницу между этими словами, и используйте их правильно.

В чем разница между "дружний" и "дружній": смотрите видео

Понимайте тонкости и говорите правильно на украинском!