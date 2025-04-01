У Львові за жарти свого часу відповідали батяри. Любили їх страшно і зналися на них як ніхто. Про той дух і цікаві моменти Освіта 24 розкаже вам у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

До теми Поляреси тримайте при собі: на площі Ринок стався прикрий трафунок

Кого у Львові називали мантикаптус, академус і маґніфіка

У двадцять третій добірці оповімо, як то батяри кидалися жартами наліво і направо та кого обирали "жертвами". Часом ті віци могли бути навіть дуже гострими.

Як батяри йшли вулицею, то могли сипати жартами в бік ледь не кожного. Бо то була їхня суть і частина гасла: "Любити Львів, жінок і жартувати". А як хто не реагував, то казали, шо то поважний пан-академус або вуйко гоноровий.

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

безхосе́нно – безкоштовно;

віц – жарт, анекдот;

вуйко – дядько;

ґоноровий – гордий;

І далі собі хвалилися: "Тільки сьогодні роздаємо ґеци безхосенно". Бо де ви таке бачили, щоби батяр йшов площею Ринок і не кинув в кого яким віцом чи ґецом.

ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

ґе́ца – жарт;

бігме – далебі, справді;

Любили ще оповідати всякі історії. Часто навіть видумані. А як хто не вірив, то казали: "Та бігме так було".



"Шляхетні волоцюги" / кадр з фільму

Ну а як вже зобачили яку ладну біню, то включали конкури і казали: "Маєте, пані, ладні пазногці". А як дівчина обдаровувала їх косим поглядом, розуміли: треба відфастриґуватися.

бі́ня – дівчина;

пазно́гці – нігті;

конку́ри – залицяння;

відфастриґува́тися – відчепитися, "відшитися";

Маґніфіку батяри часом боялися зачіпати і притримували свої віци при собі. Бо серед таких пань могли попастися ще ті гадри.

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маґніфі́ка – вельможна пані;

га́дра – сварлива баба;

Ти їй віц – а вона тобі цілу лекцію, шо ти – тлумак брусоватий і вар'ят квадратовий. І взагалі, чого то ти баламкаєшся площею Ринок, як нормальні люди в той час на роботі. Та й в макітрі в тебе, виявляється, одні драчки і віци.

брусоватий – необтесаний;

ва́р'ят – божевільний;

бала(я)мкатися – хитатися;

драчки – дрібні бійки;

макі́тра – голова;

Після такої приємної промови батяри запалювали дзиґари і питали, чого мамця така зла. Казали, що вони такі собі мантикаптуси, та й баламкалися собі зі своїм "батярським фольклором" далі.



"Шляхетні волоцюги" / фото Dyvys.info

дзи́ґар – сигарета;

мантика́птус – дивак;

мамця – приємна старша жінка.

От такі-от то були "мантикаптуси-хулігани". А про те, які секрети бачить Львів на День Валентина, ми писали тут.