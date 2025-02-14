І, що цікаво, тут ледь не всі здибанки починаються з філіжанки кави. Про традиції міста у цей день 24 Канал розповість у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

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Як святкують День Валентина у Львові

У дев'ятнадцятій добірці розкажемо, які секрети освідчення знають у Львові, аби закоханого/закохану не "відшили".

Тож, як бачите, що жінки на обцасах і в суконках, а чоловіки при гальсбіндлях і на бланк навіть на мороз йдуть на шпацірґанґ і сиплять віцами і конкурами, знайте – то День Валентина. Сьогодні всі галантні як ніколи.

  • ґалантний – елегантний;
  • соконка, суконка – сукенка;
  • шпацірґанґ – прогулянка;
  • обца́си – підбори;
  • гальсбі́ндель – краватка;
  • на бланк – без плаща (пальта);
  • віц – жарт, анекдот;
  • конку́ри – залицяння;

Забави зараз не модні, бо не на часі. Але, як є атракція між вами, то плануйте здибанку і йдіть на філіжанку кави в яку файну львівську ресторацію.


Закохані в ресторані у Львові / Фото Romantic.ua

  • забава – вечірка;
  • філіжа́нка – горнятко, чашка;
  • атра́кція – взаємна привабливість;
  • здиба́тися – зустрітися;

До теми Замовляйте кварґель, клюски і гербату: які цікаві страви "ховають" львівські ресторації

Чоловіки у Львові добре знають: як не хочете, аби ваша дзюня вас відфастриґувала, купіть їй якісь ладні берелки. Або іншу файну мецию. Ну і про бомбони не забудьте. Подарок обов'язково має бути загорнутий і з ладною тасємкою.

  • бере́лка – прикраса;
  • відфастриґува́ти – відчепити, "відшити";
  • дзю́ня – дівчина;
  • бомбо́ни – цукерки;
  • тасє́мка – стрічка;
  • ладний – гарний;
  • меция – щось незвично вишукане, бажане;

Ну а як пара вже довго разом, то планують собі не просто шпацер, а цікаву вицєчку або таємну оферту.


Ресторан у Львові / Фото: s.citysites.ua

  • вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
  • офе́рта – пропозиція;
  • шту́ка – мистецтво;

Бо у Львові знають: кохання – ще та штука.