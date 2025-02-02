Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" детально розкаже про гастрономічний колорит місцевих потрав і закусок. Бо такі подають тілько ві Львові.

Читайте Гальба ляґера і келішок наливки: що найчастіше замовляють у львівських кнайпах

Які закуски здивують не лише смаком, а й назвами

Якщо ви вже причастилися одним-другим кєлішком моцної галицької наливки, то можна подумати, чим би таким самим смачним її втрамбувати. А вибирати тут є з чого. І ми у сімнадцятій добірці вам про це розкажемо.

  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • стравоспис – стравопис, меню;
  • ци́мес – щось дуже добре, смачне;
  • знимкувати – фотографувати;

Можете навіть довше погортати стравоспис і трохи його познимкувати, бо такого цимесу і таких назв, як у львівських кнайпах, ви більше ніде не зобачите.


Стравоспис в галицькій кнайпі / "Криївка"

Бо тут вам подадуть такі дива місцевої гастрономії як:

  • "Підпільна парцеляція";
  • Вареники "Волинські шпацери";
  • Шпундра;
  • Холодець "Дриглі з цвіклями";
  • Салат "Підпільні вакації";
  • Кармонадля "Жорік, хенде хох!";
  • Закусна м'ясна "Ла-ла-ла-ла-ла-ла".

До теми Схованка партизанів, мордівня і верещака: які секрети "ховає" львівська криївка

Можете замовити собі і яку рибку: пструга чи селедеця. Або навіть якусь фасолю, шпараґі́вку.

  • кармана́для – котлета;
  • шпацер – прогулянка;
  • вакації – канікули;
  • шпундра – давня українська народна страва: смажена з цибулею свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі;
  • цвіклі – буря́чки́ (з хро́ном);
  • парцеляція – розподіл землі під забудову;


Страви і закуски в львівських закладах / "Криївка"

  • пстру́г – форель;
  • селедець – оселедець;
  • шпараґі́вка – спаржева квасоля;
  • фасо́ля – квасоля;

Як бачите, у львівських кнайпах можна знайти всякі легуміни, навіть не згадуючи про барабольку.

  • барабо́ля – картопля;
  • пан Е́дзьо – туалет;

Цікаво Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації

Тільки не дегустуйте всі на раз, бо потім будете бігти до пана Едзя.

  • бро́вар – пивоварня, пиво;
  • злеополізуватися – стати львів'янином;

А якщо рука тягнеться за яким броваром, майте стримання, ви вже напилися наливок. Можемо вважати, що чуть навіть злеополізувалися.

  • тринґельд – чайові;
  • за квадранс дисєта – за 15 хвилин десята;

І маєте на увазі: в кнайпі довго ляси не точіть, а йдіть додому, бо то вже за квадранс дисєта. Тілько не забудьте лишити в кнайпі добрий тринґельд.