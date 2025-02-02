Итак 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подробно расскажет о гастрономическом колорите местных блюд и закусок. Потому что такие подают только во Львове.

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Какие закуски удивят не только вкусом, но и названиями

Если вы уже причастились одним-другим келишком крепкой галицкой наливки, то можно подумать, чем бы таким же вкусным ее утрамбовать. А выбирать здесь есть из чего. И мы в семнадцатой подборке вам об этом расскажем.

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

стравоспис – стравопис, меню;

ци́мес – щось дуже добре, смачне;

знимкувати – фотографувати;

Можете даже дольше полистать стравоспис и немного его поснимать, потому что такого цимеса и таких названий, как во львовских кнайпах, вы больше нигде не увидите.



Стравоспис в галицкой кнайпе / "Крыивка"

Потому что здесь вам подадут такие чудеса местной гастрономии как:

"Підпільна парцеляція";

Вареники "Волинські шпацери";

Шпундра;

Холодець "Дриглі з цвіклями";

Салат "Підпільні вакації";

Кармонадля "Жорік, хенде хох!";

Закусна м'ясна "Ла-ла-ла-ла-ла-ла".

К теме Тайник партизан, мордовня и верещака: какие секреты "прячет" львовский тайник

Можете заказать себе и какую-нибудь рыбку: пструга или селедку. Или даже какую-то фасоль, шпараги́вку.

кармана́для – котлета;

шпацер – прогулянка;

вакації – канікули;

шпундра – давня українська народна страва: смажена з цибулею свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі;

цвіклі – буря́чки́ (з хро́ном);

парцеляція – розподіл землі під забудову;



Блюда и закуски во львовских заведениях / "Крыивка"

пстру́г – форель;

селедець – оселедець;

шпараґі́вка – спаржева квасоля;

фасо́ля – квасоля;

Как видите, во львовских кнайпах можно найти всякие легумины, даже не вспоминая о барабольке.

барабо́ля – картопля;

пан Е́дзьо – туалет;

Интересно Вендлины, хаблина и карманадля: дегустируем вкусную еду в галицкой ресторации

Только не дегустируйте все на раз, потому что потом будете бежать к господину Едзю.

бро́вар – пивоварня, пиво;

злеополізуватися – стати львів'янином;

А если рука тянется за каким броваром, имейте сдержанность, вы уже напились наливок. Можем считать, что чуть даже слеополизировались.

тринґельд – чайові;

за квадранс дисєта – за 15 хвилин десята;

И имеете в виду: в кнайпе долго лясы не точите, а идите домой, потому что это уже за квадранс дисета. Только не забудьте оставить в кнайпе хороший трингельд.