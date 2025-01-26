Несмотря на сложные времена, жизнь здесь бурлит. Поэтому о гастрономическом местном колорите в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет 24 Канал.

К теме Тайник партизан, мордовня и верещака: какие секреты "прячет" львовский тайник

Какие интересные напитки есть в местных кнайпах

У шестнадцатой подборке подскажем, какая атмосфера царит в местных кнайпах и чем там можно угоститься.

Комерсов таких, как раньше, в кнайпах сейчас нет, но в каждой вам предложат какие-то интересные галицкие потравы. И даже пригласят на бокальчик крепкой наливки.

  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • моцний – міцний;
  • комерс – забава;
  • потрава – страва;
  • келішок – чарка;

Если надумаете продегустировать какие-то вкусные напитки, то помните: наливки здесь пьют из бокальчиков, а пиво – из гальбы. Только не перепутайте, потому что недаром в местных кнайпах смородиновку называют "Голова с плеч". Потом можно оттуда и не выйти.

  • га́льба – кухоль;

А если целенаправленно пришли с кумпелями на какое пиво, то заказывайте лягер. Только не жлепайте его сразу, а просите закуску. Потому что здесь хирусы не ходят и не хирят. Только дегустируют.


Напитки во львовских забегаловках / "Гасова лямпа"

  • жльо́пати – пити великими ковтками;
  • ку́мпель – приятель;
  • ля́ґер – вистояне пиво;
  • хірити – пити горілку;
  • хірус – пияк;

Интересно Вендлины, хаблина и карманадля: дегустируем вкусную еду в галицкой ресторации

К тому всему просите сразу прилипку с тримбулькой и душистую вендлину. Ну или хоть цитрин с сахаром. Потому что дегустировать надо и еду – не только наливки.

  • приліпка – окраєць хліба;
  • тримбу́лька – маленька зелена цибуля;
  • вендли́ни – вудженина;
  • цитрин – лимон;

А если вы думаете, какие то еще прекрасные блюда можно здесь продегустировать вместе с наливками, то мы вам в этом поможем. В следующей подборке. Потому что местные кнайпы умеют удивлять: не только вкусом, и колоритными названиями. И такие есть только во Львове.