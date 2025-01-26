Попри складні часи, життя тут вирує. Тож про гастрономічний місцевий колорит у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" розкаже 24 Канал.

До теми Схованка партизанів, мордівня і верещака: які секрети "ховає" львівська криївка

Які цікаві напої є у місцевих кнайпах

У шістнадцятій добірці підкажемо, яка атмосфера панує у місцевих кнайпах та чим там можна почастуватися.

Комерсів таких, як раніше, у кнайпах зараз нема, але у кожній вам запропонують якісь цікаві галицькі потрави. І навіть запросять на келішок моцної наливки.

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

моцний – міцний;

комерс – забава;

потрава – страва;

келішок – чарка;

Якщо надумаєте продегустувати якісь смачні напої, то пам'ятайте: наливки тут п'ють з келішків, а пиво – з гальби. Тільки не переплутайте, бо недаремно в місцевих кнайпах смородинівку називають "Голова з пліч". Потім можна звідти і не вийти.

га́льба – кухоль;

А якщо цілеспрямовано прийшли з кумпелями на яке пиво, то замовляйте ляґер. Тільки не жльопайте його відразу, а просіть закуску. Бо тут хіруси не ходять і не хірять. Тільки дегустують.



Напої в львівських кнайпах / "Гасова лямпа"

жльо́пати – пити великими ковтками;

ку́мпель – приятель;

ля́ґер – вистояне пиво;

хірити – пити горілку;

хірус – пияк;

Цікаво Вендлини, хабліна і карманадля: дегустуємо смачне їджинє у галицькій ресторації

До того всього просіть відразу приліпку з тримбулькою і запашну вендлину. Ну або хоч цитрин з цукром. Бо дегустувати треба і їджинє – не тільки наливки.

приліпка – окраєць хліба;

тримбу́лька – маленька зелена цибуля;

вендли́ни – вудженина;

цитрин – лимон;

А якщо ви думаєте, які то ще файні страви можна тут продегустувати разом з наливками, то ми вам у цьому поможемо. У наступній добірці. Бо місцеві кнайпи вміють дивувати: не тільки смаком, й колоритними назвами. І такі є тілько ві Львові.