А львів'яни тільки на те й чекали. На яку дефіляду зараз всі збираються, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

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Сакури у Львові стали справжнім квестом

У двадцять п'ятій добірці розкажемо, що то робиться у місті, коли зацвітають сакури й інші весняні квіти і дерева.

Як тільки львів'яни доїли великодні паски та ковбаски, відразу беруть телефони, фотоапарати і йдуть шукати ті квіткові локації. В поміч їм навіть мапу спеціяльну зробили, аби не пропустити жодного розквітлого дерева в місті. Так і чується у повітрі: "О Боже, сакура! Зроби ми ладну знимку! Сакура!".

ладний – гарний;

знимка – фотографія;



Сакура у центрі Львова / фото Марії Волошин

Полюбуватися весняним цвітом, особливо рожевими квіточками, йдуть цілими фамулами. Вибираються не як на гайту, а майже, як на дефіляду. Вдівають новий ландий анцуг, ніби йдуть до церкви, так, що аж гранадлі блищать.

фа́мула – сім'я;

анцуґ – одяг;

га́йту – прогулянка;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

гранадля – шпилька для волосся;



Сакура у Львові / фото Марії Волошин

Біля сакур – шум і глота. Якісь кобіти вже погандричилися, хто має перша ставати до знимки. Галюкають одна на другу, бо переживають, шо дерев всім не вистачить.

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

гандричитися – сперечатися;

галю́кати – кричати на когось;

Всіх тих, хто лізе поперед знимку, називають бурмилом і виганяють з черги. Хай йде ловить тюльпани і віоли.

бурми́ло – необтесаний, некультурний;



Квіти та архітектура у Львові / фото Марії Волошин

Переживають, бідні, шо то вже завтра може бути яка холодрига (знаємо ми той квітень) і ті квіти змерзнуть наніц. А бо ще ліпше – зара буде алярм і вони ніц не встигнуть зазнимкувати.

алярм – тривога;

ніц – нічого;

холодрига – сильний холод;

сікор – годинник;

Потім ті, хто вже вписався в той квітковий квест, бідкаються, що навіть на гаївках в Шевченківському гаю стільки кільометрів не намотали, як на тому квітковому марафоні по Львову. Ну але тепер мають найладніші знимки.

А то ще треба в центр встигнути глянути хоч одним оком на тюльпани і на той квітковий сікор, висаджений віолами.



Тюльпани у центрі Львова / фото Марії Волошин



Квітковий годинник у Львові / фото ЛМР

І до Івана Яковича на магнолії не забути забігти.



Магнолія біля Дому Франка / фото Дім Франка

Бо сакури сакурами, але то вже пора готуватися до Дня міста.