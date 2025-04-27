А львовяне только этого и ждали. На какую дефиляду сейчас все собираются, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
Читайте "О Боже": какие слова не стоит употреблять в рассказе о поездке на сакуры
Сакуры во Львове стали настоящим квестом
У двадцать пятой подборке расскажем, что это делается в городе, когда зацветают сакуры и другие весенние цветы и деревья.
Как только львовяне доели пасхальные куличи и колбаски, сразу берут телефоны, фотоаппараты и идут искать те цветочные локации. В помощь им даже карту специальную сделали, чтобы не пропустить ни одного цветущего дерева в городе. Так и слышится в воздухе: "О Боже, сакура! Сделай мне хороший снимок (укр. ладну знимку). Сакура!".
- ладний – гарний;
- знимка – фотографія;
Сакура в центре Львова / фото Марии Волошин
Полюбоваться весенним цветом, особенно розовыми цветочками, идут целыми фамулами. Выбираются не как на гайту, а почти, как на дефиляду. Надевают новый ландий анцуг, будто идут в церковь, так, что аж гранадли блестят.
- фа́мула – сім'я;
- анцуґ – одяг;
- га́йту – прогулянка;
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
- гранадля – шпилька для волосся;
Сакура во Львове / фото Марии Волошин
Возле сакур – шум и глота. Какие-то кобиты уже погандричились, кто должен первая становиться к снимку. Галюкают одна на другую, потому что переживают, что деревьев всем не хватит.
- глота – 1) тіснота; 2) натовп;
- гандричитися – сперечатися;
- галю́кати – кричати на когось;
Всех тех, кто лезет впереди снимка, называют бурмилом и выгоняют из очереди. Пусть идет ловить тюльпаны и виолы.
- бурми́ло – необтесаний, некультурний;
Цветы и архитектура во Львове / фото Марии Волошин
Переживают, бедные, что это уже завтра может быть какая холодрыга (знаем мы тот апрель) и те цветы замерзнут на нет. А потому что еще лучше – сейчас будет алярм и они ничего не успеют запечатлеть.
- алярм – тривога;
- ніц – нічого;
- холодрига – сильний холод;
- сікор – годинник;
Потом те, кто уже вписался в тот цветочный квест, жалуются, что даже на гаивках в Шевченковском гаю столько километров не намотали, как на том цветочном марафоне по Львову. Ну но теперь имеют самые классные снимки.
А то еще надо в центр успеть взглянуть хоть одним глазом на тюльпаны и на тот цветочный сикор, высаженный виолами.
Тюльпаны в центре Львова / фото Марии Волошин
Цветочные часы во Львове / фото ЛГС
И к Ивану Яковлевичу на магнолии не забыть забежать.
Магнолия возле Дома Франко / фото Дом Франко
Потому что сакуры сакурами, но это уже пора готовиться ко Дню города.