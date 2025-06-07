У християнстві воно уособлює таємничу єдність трьох Іпостасей – Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як грамотно і красиво розповісти про цей празник.

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Як грамотно розповісти про Трійцю

У сто восьмій добірці підкажемо, яких помилок ви можете припускатися, коли розповідаєте про традиції та святкування Зелених свят. Також розповімо, які суржикові слова можуть "зачаїтися" у вашому мовленні та як їх замінити.

Трійцю ще називають Зеленими святами. Адже на це свято віряни прикрашають оселі запашною травою та розвішують зелень на вікнах і дверях. Вони вірять, що так залучать у дім здоров'я і добробут.

украшати – прикрашати;

Зельоні – Зелені;

зєлень – зелень;

вєткі – гілки;

здоровля – здоров'я;

благополуччя – добробут;

окна – вікна;

Трійця щороку святкуємо у різні дні. Лік точного дня ведемо від Великодня, який також святкують у різні дати щороку. Відраховуємо 50 днів. Зазвичай Зелені свята випадають на неділю, адже Пасху ми також відзначаємо у цей день тижня.

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каждий год – щороку;

разні дні – різні дні;

день тиждня – день тижня;

воскресеніє – неділя;

відмічати – відзначати, святкувати;

Цьогоріч Зелені свята католики й православні віряни вперше за довгий час разом відзначають разом – 8 червня.

первий раз – вперше;

время – час;

трі дня – три дні;

іюнь – червень.

Традиційно Зелені свята тривають три дні.

Ми раніше розповідали, як розповідати правильно українською про Великдень.