У християнстві воно уособлює таємничу єдність трьох Іпостасей – Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як грамотно і красиво розповісти про цей празник.
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Як грамотно розповісти про Трійцю
У сто восьмій добірці підкажемо, яких помилок ви можете припускатися, коли розповідаєте про традиції та святкування Зелених свят. Також розповімо, які суржикові слова можуть "зачаїтися" у вашому мовленні та як їх замінити.
Трійцю ще називають Зеленими святами. Адже на це свято віряни прикрашають оселі запашною травою та розвішують зелень на вікнах і дверях. Вони вірять, що так залучать у дім здоров'я і добробут.
- украшати – прикрашати;
- Зельоні – Зелені;
- зєлень – зелень;
- вєткі – гілки;
- здоровля – здоров'я;
- благополуччя – добробут;
- окна – вікна;
Трійця щороку святкуємо у різні дні. Лік точного дня ведемо від Великодня, який також святкують у різні дати щороку. Відраховуємо 50 днів. Зазвичай Зелені свята випадають на неділю, адже Пасху ми також відзначаємо у цей день тижня.
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- каждий год – щороку;
- разні дні – різні дні;
- день тиждня – день тижня;
- воскресеніє – неділя;
- відмічати – відзначати, святкувати;
Цьогоріч Зелені свята католики й православні віряни вперше за довгий час разом відзначають разом – 8 червня.
- первий раз – вперше;
- время – час;
- трі дня – три дні;
- іюнь – червень.
Традиційно Зелені свята тривають три дні.
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