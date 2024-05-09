Зокрема, якщо він дослівний. І це притому, що в нашій мові є чимало красивих фраз на заміну, зазначає Освіта 24.

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Як українською замінити фразу "лететь сломя голову"

Однією із таких фраз є "лететь сломя голову". Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис розповіла, якими чудовими відповідниками з нашої мови її замінити.

Тож ви можете сказати українською так:

  • летіти стрімголОв;
  • летіти прожОгом.

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Як правильно сказати українською "оставьте меня в покое"

  • Раніше педагогиня Лара Чемерис також розповідала, як правильно українською сказати "оставьте меня в покое".
  • Так, українці не завжди знають правильний переклад.
  • Часто можна почути дослівний переклад "залиште мене у спокої".
  • Але це неправильно. Залишити можна якусь річ, будинок, щось у спадок, слід за собою.
  • Треба казати "дайте мені спокій".