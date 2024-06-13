Однак цього робити не варто. Тож Освіта 24 допомагає очищувати своє мовлення від сміття.

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Як сказати правильно "підняти тост"

Красиве мовлення завжди додаватиме вам шарму та не змушуватиме вашого співрозмовника сумніватися у тому, що він спілкується з освіченою людиною.

Якщо ви потрапили на застілля, й тут не забувайте про чистоту мови. Зокрема, коли хочете виголосити тост.

Так, саме виголосити тост – а не "підняти тост".



Як сказати українською "підняти тост" / скриншот допису Лари Чемерис

Краще навчайтеся на чужих помилках і не припускайтеся своїх.

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Як сказати українською "вставити свої 5 копійок"