Однако этого делать не стоит. Поэтому Образование 24 помогает очищать свою речь от мусора.
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Как сказать правильно "поднять тост"
Красивая речь всегда будет добавлять вам шарма и не заставлять вашего собеседника сомневаться в том, что он общается с образованным человеком.
Если вы попали на застолье, и здесь не забывайте о чистоте речи. В частности, когда хотите "виголосити" (укр.) тост.
Так, именно "виголосити" (укр.) тост – а не "поднять тост".
Как сказать на украинском "підняти тост" / скриншот сообщения Лары Чемерис
Лучше учитесь на чужих ошибках и не допускайте своих.
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Как сказать на украинском "вставить свои 5 копеек"
- Педагог и блогер Лара Чемерис ответила на вопрос читательницы: "Есть ли в украинском языке выражение "вставить свои 5 копеек?".
- В украинском языке есть выражение "сунути носа до чужого проса" (укр.).
- Также педагог отметила, что эту фразу можно сократить и говорить так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.