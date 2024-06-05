Адже в українській мові є чимало красивих та мелодійних фраз і слів. Тому Освіта 24 радить весь часто поповнювати ними свій словниковий запас.
Цікаво Як сказати українською "лететь сломя голову"
Чи можна казати "вставити свої 5 копійок"
Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис відповіла на питання читачки: "Чи є в українській мові вислів "вставити свої 5 копійок?".
В українській мові є вислів "сунути носа до чужого проса",
– зазначила вона.
Також педагогиня зазначила, що цю фразу можна скоротити і казати так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.
До теми Потяг чи поїзд: як правильно українською
Як сказати українською "оставьте меня в покое"
- Раніше учителька Лара Чемерис також розповідала, як правильно українською сказати "оставьте меня в покое".
- Часто можна почути дослівний переклад "залиште мене у спокої".
- Але це неправильно. Залишити можна якусь річ, будинок, щось у спадок, слід за собою.
- Треба казати "дайте мені спокій".