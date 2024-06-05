Адже в українській мові є чимало красивих та мелодійних фраз і слів. Тому Освіта 24 радить весь часто поповнювати ними свій словниковий запас.

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Чи можна казати "вставити свої 5 копійок"

Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис відповіла на питання читачки: "Чи є в українській мові вислів "вставити свої 5 копійок?".

В українській мові є вислів "сунути носа до чужого проса",

– зазначила вона.

Також педагогиня зазначила, що цю фразу можна скоротити і казати так:

сунути носа;

сунути свого носа.

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