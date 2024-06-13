Вона хотіла зробити подарунок своєму братові. ЇЇ брат-Герой раніше обороняв нашу державу від агресора.

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Руслан Циганков зворушив мережу історією

Циганков розповів, як одного разу до нього підійшла учениця з проханням.

Каже: "Можна я вам віддам браслети, ви передасте військовим. Я робила для брата. Але вже непотрібно…",

– поділився зворушливою до сліз історією учитель.



Подарунок військовим від школярки / фото з твітера Руслана Циганкова

І наголосив: це біль. На століття.

Вони не заслуговують це все. Це все дуже несправедливо,

– резюмував Циганков.

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Циганков показав подарунок для загиблого друга від учнів