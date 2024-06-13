Она хотела сделать подарок своему брату. Ее брат-Герой ранее защищал наше государство от агрессора.

Читайте Киевский учитель растрогал подарком от учеников для погибшего на войне друга

Руслан Цыганков растрогал сеть историей

Цыганков рассказал, как однажды к нему подошла ученица с просьбой.

Говорит: "Можно я вам отдам браслеты, вы передадите военным. Я делала для брата. Но уже не нужно...",
– поделился трогательной до слез историей учитель.


Подарок военным от школьницы / фото из твитера Руслана Цыганкова

И подчеркнул: это боль. На века.

Они не заслуживают это все. Это все очень несправедливо,
– резюмировал Цыганков.

К теме 5 замечательных украинских слов, которые "убила" советская власть, навязав российские

Цыганков показал подарок для погибшего друга от учеников

  • Ранее учитель Руслан Цыганков получил от учеников подарок для погибшего друга на войне.
  • Подарком для Павла Петриченко было сине-желтое сердце, изготовленное из ниток.
  • Цыганков обратился к своему павшему другу, извинившись за отсутствие в пятницу, и показал подарок от учеников.
  • Павел Петриченко, который погиб на фронте, был активистом и основателем движения "Кто заказал Катю Гандзюк".