Известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский назвал несколько таких красивых слов. А также напомнил коротко о событиях, которые привели к этому периоду русификации.

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Краткая история русификации

Революционные события в Украине 1905 – 1907 годов создали незначительные возможности для выхода украинского языка и культуры "из подполья", напомнил блогер. Освободительная борьба украинцев 1917 – 1921 годов показала: царизму не удалось уничтожить украинский народ, превратить его в часть русских. И украинцы способны бороться за свои национальные права, в том числе и в сфере языка и культуры.

В 1917 году на украинских землях, которые входили в состав российского государства, на украинском языке вышло 747 изданий, зато на русском – 452. В следующем, 1918 году, на землях УНР и Украинского государства появилось 1084 украиноязычных изданий, а на русском – только 386.

Если бы удалось сохранить украинскую государственность, нет сомнения, что тенденция украинизации имела бы продолжение и, в конце концов, последствия многолетней русификации были бы преодолены. Однако освободительная борьба 1917 – 1921 годов закончилась поражением. Украинские земли оказались в составе разных государств,

– напомнил Шимановский.

На большинстве из них (Левобережье, Приднепровье, Юге, Подолье, Восточной Волыни) устанавливали советскую власть, которая сначала продолжила старую царскую политику русификации. Показательно, что в 1922 году в советской Украине на украинском языке было напечатано лишь 186 изданий, в то время на русском – 491!

В Кодексе законов о народном образовании Украинской Социалистической Советской Республики (УССР), принятом в 1922 году, в частности, отмечалось, что украинский язык – это "язык большинства населения Украины, особенно на селе", а русский язык – это "язык большинства населения в городах и общесоюзный язык". Собственно, утверждался приоритет русского языка и культуры перед украинским,

– продолжил популяризатор нашего языка.

И подчеркнул: украинизация обернулась в латентную русификацию, аутентичные украинские слова, собранные Гринченко, все дальше отходили на периферию, кое-где встречались в селах, а тогда постепенно исчезали из употребления.

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Какие колоритные украинские слова "стерла" вражеская власть

Андрей Шимановский также назвал несколько слов, которые советская власть в это время принудительно "помогла" забыть украинцам. И навязала слова, схожие с русскими.

кИпень, кип'як – кип'яток;

сновила – лунатик;

виляск – хлопок;

чепурун – стиляга.

А роскошное слово "навантага" вычеркнули и написали "нагрузка",

– отметил блогер.

И подчеркнул: из-за советской редактуры большинство из этих слов вышли из употребления, поэтому давайте дадим им второй шанс. И "прокачаем" украинский.