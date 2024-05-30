Поэтому от таких "языковых паразитов" надо избавляться. І Образование 24 в этом и в дальнейшем помогает.

Смотрите также Есть благозвучное соответствие: как на украинском сказать "однофамилец"

Какие суржиковые слова надо забыть

Так, педагог и блогер Лара Чемерис назвала довольно распространенные суржиковые слова, которыми вы можете испортить свою речь.

Также педагог подсказала, какими правильными и красивыми украинскими словами их заменить.

  • Капєц – жах;
  • канєшно – звісно, авжеж;
  • поняв – зрозумів;
  • карочє – одним словом;
  • кстаті – до речі;
  • да – так.

Суржиковые слова
Какие суржиковые слова забыть / подборка Лары Чемерис

Интересно Потяг или поезд: как правильно на украинском

Читайте больше языковых новостей

  • Мы рассказывали ранее, какими мелодичными словами поражал в своих песнях легендарный композитор и певец Владимир Ивасюк. Их вы можете найти здесь.
  • Как правильно и без искажений называть на украинском страны Европы, читайте здесь.
  • Если же вы хотите грамотно и красиво рассказать о своей вышиванке, советуем вам заглянуть в нашу подборку. Здесь вы можете найти все необходимые правильные слова для рассказа о своем национальном достоянии.
  • А если вы не знаете, как правильно назвать лицо мужского пола – чоловіком или мужчиной – ответ найдете здесь.