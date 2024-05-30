Тому таких "мовних паразитів" треба позбуватися. І Освіта 24 у цьому й надалі допомагає.
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Які суржикові слова треба забути
Так, педагогиня та блогерка Лара Чемерис назвала доволі поширені суржикові слова, якими ви можете зіпсувати своє мовлення.
Також освітянка підказала, якими правильними та красивими українськими словами їх замінити.
- Капєц – жах;
- канєшно – звісно, авжеж;
- поняв – зрозумів;
- карочє – одним словом;
- кстаті – до речі;
- да – так.
Які суржикові слова забути / добірка Лари Чемерис
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