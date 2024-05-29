У багатьох викликає сумніви й слово "однофамілець". Учителька Світлана Чернишова розповіла, чи можна його вживати.

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Як красиво українською сказати "однофамілець"

Педагогиня каже: якщо вам не подобається слово "однофамілець" – даремно. Адже його подають українські словники, зазначає Освіта 24.

Але частині українців воно, за словами освітянки, може видаватися не дуже милозвучним.

Тому раджу замінити це слово питомим українським "тезкО",

– наголосила Чернишова.

І уточнила: тезко позначає людину, у якої не тільки з кимось однакове ім'я, а й прізвище.

Якщо звертаємося до чоловіків, то це – тезкО, а якщо до жінок – то тЕзка,

– резюмувала педагогиня

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Чоловік чи мужчина – як правильно українською