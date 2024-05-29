У многих вызывает сомнения и слово "однофамилец". Учительница Светлана Чернышева рассказала, можно ли его употреблять.
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Как красиво на украинском сказать "однофамилец"
Педагог говорит: если вам не нравится слово "однофамилец" – зря. Ведь его подают украинские словари, отмечает Образование 24.
Но части украинцев оно, по словам педагога, может казаться не очень благозвучным.
Поэтому советую заменить это слово исконно украинским "тезкО",
– подчеркнула Чернышова.
И уточнила: тезко обозначает человека, у которого не только с кем-то одинаковое имя, но и фамилия.
Если обращаемся к мужчинам, то это – тезкО, а если к женщинам – то тЕзка,
– резюмировала педагог
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Чоловік или мужчина – как правильно на украинском
- Мы также рассказывали, как правильно на украинском называть лицо мужского пола.
- Языковед Александр Авраменко заметил: есть два варианта – чоловік и мужчина.
- У словаречитаем: "чоловік" – лицо мужского пола; "мужчина" – то же, что и "чоловік" (укр.).
- Языковед при этом отметил: "мужчина" – разговорный вариант и редко употребляемый – поэтому нежелателен.
- Вывод такой: употребить слово "мужчина" – не грех. Но лучше лицо мужского пола называть "чоловіком".