У многих вызывает сомнения и слово "однофамилец". Учительница Светлана Чернышева рассказала, можно ли его употреблять.

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Как красиво на украинском сказать "однофамилец"

Педагог говорит: если вам не нравится слово "однофамилец" – зря. Ведь его подают украинские словари, отмечает Образование 24.

Но части украинцев оно, по словам педагога, может казаться не очень благозвучным.

Поэтому советую заменить это слово исконно украинским "тезкО",

– подчеркнула Чернышова.

И уточнила: тезко обозначает человека, у которого не только с кем-то одинаковое имя, но и фамилия.

Если обращаемся к мужчинам, то это – тезкО, а если к женщинам – то тЕзка,

– резюмировала педагог

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Чоловік или мужчина – как правильно на украинском