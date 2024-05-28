Часто окремі з них можуть бути лише розмовними варіантами. Одну пару таких слів назвав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко, зазначає Освіта 24.

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Чоловік чи мужчина – як правильно українською

Мовознавець, зокрема, розповів, як правильно українською називати особу чоловічої статі – чоловік чи мужчина.

І акцентував: Максим Рильський навчав нас також мудрості: "Не бійтесь заглядати у словник: то пишний яр, а не сумне провалля".

Що ж, зазирнімо в пишний яр. Розгортаємо словник і читаємо: "чоловік" – особа чоловічої статі. "Мужчина" – те саме, що й чоловік,

– зауважив Авраменко.

І продовжив: у такому разі можна було б зробити висновок, що обидва слова можна вживати на позначення осіб чоловічої статі. Але це не зовсім так.

"Мужчина" – розмовний варіант і рідковживаний – тож небажаний. Висновок такий: вжити слово "мужчина" – не гріх. Але краще особу чоловічої статі називати чоловіком,

– наголосив учитель.

І додав, що саме "чоловіки", а не "мужчини" живуть у приказках. При цьому навів одну із них: "Як чоловік жінку любить, то й лиха жінка доброю буде".