Подарок Павлу Петриченко педагог принес на место захоронения защитника Украины. Это – сине-желтое сердце, изготовленное из ниток.
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Цыганков поразил подарком Петриченко от учеников
Цыганков также обратился к своему павшему другу.
Извини, что не зашел в пятницу. Это тебе сделали мои ученики. Они знают о тебе,
– подписал фото учитель.
Учитель поразил подарком от учеников для погибшего друга / фото из твиттера Цыганкова
Цыганков в своем твиттере ранее также написал пост, выложив фото Петриченко.
Я хочу, чтобы о тебе знали и спрашивали дети. Я бы хотел, чтобы ты пришел и пообщался с ними. Ты бы знал, что у нашей страны есть будущее. Что есть люди, которые будут делать ее лучше. Как делал это ты. Спасибо тебе. Что верил во всех нас. Твои поступки и твое дело никогда не исчезнет,
– подчеркнул педагог.
О том, как 25-летний учитель физики из Киева Руслан Цыганков креативит на уроках и за что его обожают ученики, мы писали здесь.
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Павел Петриченко погиб на фронте
- Вечером 15 апреля пришла печальная весть, что погиб Павел Петриченко.
- Боец работал с Сергеем Притулой, был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях.
- До войны был проектным менеджером, вел бизнес.
- Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы.
- Еще Павел был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", часто бывал в Херсоне.
- Павел Петриченко также известен тем, что создал на сайте президента петицию об ограничениях на работу онлайн-казино. Она набрала более 25 тысяч подписей за день, Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по проблеме с казино.