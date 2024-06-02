Подарок Павлу Петриченко педагог принес на место захоронения защитника Украины. Это – сине-желтое сердце, изготовленное из ниток.

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Цыганков поразил подарком Петриченко от учеников

Цыганков также обратился к своему павшему другу.

Извини, что не зашел в пятницу. Это тебе сделали мои ученики. Они знают о тебе,

– подписал фото учитель.



Учитель поразил подарком от учеников для погибшего друга / фото из твиттера Цыганкова

Цыганков в своем твиттере ранее также написал пост, выложив фото Петриченко.

Я хочу, чтобы о тебе знали и спрашивали дети. Я бы хотел, чтобы ты пришел и пообщался с ними. Ты бы знал, что у нашей страны есть будущее. Что есть люди, которые будут делать ее лучше. Как делал это ты. Спасибо тебе. Что верил во всех нас. Твои поступки и твое дело никогда не исчезнет,

– подчеркнул педагог.

О том, как 25-летний учитель физики из Киева Руслан Цыганков креативит на уроках и за что его обожают ученики, мы писали здесь.

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