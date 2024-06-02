Подарунок Павлові Петриченку освітянин приніс на місце поховання захисника України. Це – синьо-жовте серце, виготовлене із ниток.
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Циганков вразив подарунком Петриченкові від учнів
Циганков також звернувся до свого полеглого друга.
Вибач, що не зайшов у пʼятницю. Це тобі зробили мої учні. Вони знають про тебе,
– підписав фото учитель.
Учитель вразив подарунком від учнів для загиблого друга / фото з твіттера Циганкова
Циганков у своєму твітері раніше також написав пост, виклавши фото Петриченка.
Я хочу, щоб про тебе знали і питали діти. Я б хотів, щоб ти прийшов і поспілкувався з ними. Ти б знав, що у нашої країни є майбутнє. Що є люди, які будуть робити її кращою. Як робив це ти. Дякую тобі. Що вірив в усіх нас. Твої вчинки і твоє діло ніколи не щезне,
– наголосив педагог.
Про те, як 25-річний учитель фізики з Києва Руслан Циганков креативить на уроках та за що його обожнюють учні, ми писали тут.
Читайте На фронті загинув відомий військовий Павло Петриченко
Павло Петриченко загинув на фронті
- Увечері 15 квітня прийшла сумна звістка, що загинув Павло Петриченко.
- Боєць працював із Сергієм Притулою, був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках.
- До війни був проєктним менеджером, вів бізнес.
- Перед повномасштабним вторгненням вів проєкти в Сергія Притули.
- Іще Павло був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк", часто бував у Херсоні.
- Павло Петриченко також відомий тим, що створив на сайті президента петицію щодо обмежень на роботу онлайн-казино. Вона набрала понад 25 тисяч підписів за день, Зеленський відреагував на неї у зверненні, а потім провів нараду стосовно проблеми з казино.