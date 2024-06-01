У соцмережах вже з'явилося чимало відео зі шкільних святкувань. Учні проявили неабиякий креатив, зазначає Освіта 24.

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Як учні в Україні святкують останній дзвоник у 2024 році

Відео, на якому учні танцюють на шкільному святі, опублікував у твітері молодий учитель з Києва Руслан Циганков. Він, до слова, не був спостерігачем дійства, а став активним його учасником.

Подивіться. Це було легендарно! В мене найкращі учні,

– написав Циганков, який у вишиванці "запалював" на шкільному подвір'ї разом зі своїми вихованцями.

Учитель разом з учнями танцюють на шкільному святі: відео

На Рівненщині 11-класники попрощалися зі школою, заспівавши українських пісень біля вогнища.

Також цьогорічні випускники готували вальс та станцювали його на святі останнього дзвоника.

У Харкові ж випускники танцювали вальс біля руїн своєї зруйнованої школи. Їхнє місто останнім часом цинічно та дуже часто обстрілюють росіяни.

У Харкові учні також святкували закінчення школи у метрошколі. Тут у частини випускників відбувалася частина уроків і підготовка до іспитів, частково вони навчалися дистанційно, зазначає Суспільне.

Звісно, дуже сумно, що в країні війна, і ми вимушені закінчувати 11 клас так. Але мені радісно, що є можливість зібратися усім класом разом і разом провести це свято,

– заявила одна з випускниць.



Прощання зі школою у Харкові / Суспільне