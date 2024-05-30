Усе залежить від безпеки у конкретному регіоні. У Харкові, який активно та цинічно обстрілюють росіяни, також відбудеться свято останнього дзвоника.

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Як у школах Харкова відбудеться свято останнього дзвоника

Очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко повідомила, що у Харкові планують провести останній дзвоник у змішаному форматі. Так, учні метрошколи та підземної школи святкуватимуть офлайн.

Зараз ми не можемо не проводити це свято, ми організуємо його виключно онлайн. Але у нас є осередки, де діти навчаються офлайн: метрошкола, підземна школа. Там діти будуть останні дзвоники проводити офлайн,

– уточнила чиновниця.

І додала, що цьогоріч закінчать школу у місті майже 7 тисяч одинадцятикласників. Близько 60% з них перебувають у Харкові. У міськраді сподіваються, що 80% цьогорічних випускників харківських шкіл стане студентами вишів міста.

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Чи відбудуться у Харкові випускні

Деменко також повідомила, що й випускні у місті проводитимуть.

Будемо вшановувати і випускників, і медалістів. Це буде в захисних спорудах. Ми запрошуємо батьків, керівництво міста. В яких умовах ми б зараз не жили, наші діти сильні і мужні,

– каже вона.

І додає, що понад 4,5 тисячі дітей вже записалися до харківських шкіл. На сьогодні є дуже великий попит на очне навчання.

Ми працюємо над цим питанням: розширюємо метрошколу ще на дві станції, розширюємо будівництво підземних шкіл. Думаю, ми охопимо більше дітей офлайн-навчанням. На жаль, усіх не охопимо, але перш за все будемо наголошувати на навчанні першачків,

– зазначила чиновниця.

Вона також розповіла: майже 80% вчителів перебуває у Харкові; 100% керівників шкіл перебуває у Харкові.

Є потреба у вчителях, але тут ми дуже ефективно відпрацьовуємо з нашими педагогічними університетами: запрошуємо до себе студентів, які навчаються у магістратурі, вони вже можуть бути вчителями,

– повідомила Деменко.

І додала, що зараз у школах міста є вакансії вчителів інформатики, англійської мови.