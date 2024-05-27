Також різними будуть і формати проведення шкільного заходу. Дати прощання учнів зі школою підкаже Освіта 24.

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Дати проведення останнього дзвоника 2024 в Україні

Офіційно навчальний рік 2023 – 2024 в Україні закінчиться 28 червня. Керівникам шкіл дозволили самостійно визначати формат та дату проведення свята останнього дзвоника. Все ж ОВА надаватимуть свої рекомендації, зважаючи на безпекову ситуацію у регіоні.

Так, дати прощання зі школою у різних областях та містах нашої держави відрізняються.

Київ

Свято останнього дзвоника у школах Києва відбудеться 31 травня. Документи учням видаватимуть у червні.

Для учнів у Київській області дзвоник лунатиме 31 травня або у червні.

Дніпро

У школах Дніпра цей навчальний рік закінчиться 31 травня. 2024 року, як і торік, свято останнього дзвоника через війну у більшості шкіл з безпекових міркувань не відбудеться. Атестати випускникам 11 класів вручатимуть наприкінці червня.

Львів

У Львові графіки літніх канікул у школах відрізняються. Вони можуть стартувати 1, 4 10, 17 червня чи в інші дні. Тож дати проведення свята останнього дзвоника у школах міста також відрізнятимуться.

Полтава

У школах Полтави літні канікули розпочинаються у різні дні – залежно від громади. Тож прощатимуться учні зі школою у місті також у різні дні.

Чернівці

У більшості навчальних закладів міста останній дзвоник пролунає 31 травня. А у ліцеях №2, №13, №15, також у військово-спортивному ліцеї та в гімназії №4 – 7 червня.

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Тернопіль

У більшості шкіл Тернополя прощання зі школою відбудеться 31 травня.

Черкаси

Свято останнього дзвоника у школах Черкас відбудеться 31 травня.

Луцьк

У Луцьку шкільне свято також має відбутися 31 травня.

Рівне

Навчальний рік для більшості учнів Рівненщини завершиться 30 – 31 травня. Тоді й лунатимуть останні дзвоники.

Кіровоградщина

Для більшості учнів області останній дзвоник прозвучить 30 та 31 травня.