Усе залежить від безпекової ситуації у регіонах. Дати свята останнього дзвоника також можуть відрізнятися, зазначає Освіта 24.
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Чому останній дзвоник у 2024 році пролунає у різні дні
Міносвіти України раніше повідомляло, що навчальний рік 2023 – 2024 офіційно завершиться 28 червня. Учні прощатимуться зі школою онлайн або ж очно, якщо дозволяє безпекова ситуація у конкретній області чи місті.
Дати проведення шкільних свят на місцях можуть відрізнятися. Директорам шкіл дозволили встановлювати їх самостійно. Як і формат проведення свята останнього дзвоника. Все ж відповідні рекомендації школам надаватимуть і ОВА.
Так, попри можливість самостійно встановлювати дату проведення свята останнього дзвоника, воно у більшості шкіл України відбудеться 31 травня.
До слова, керівництву шкіл у частині областей України, до прикладу, на Київщині, порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.
До теми Коли будуть літні канікули у школах України у 2024 році
Коли літні канікули у школах України
- Здебільшого останній дзвоник у школах України 2024 року має відбутися 31 травня.
- А от літні канікули можуть стартувати навіть з 29 червня та тривати до 31 серпня 2024 року.
- Протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.