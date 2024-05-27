Усе залежить від безпекової ситуації у регіонах. Дати свята останнього дзвоника також можуть відрізнятися, зазначає Освіта 24.

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Чому останній дзвоник у 2024 році пролунає у різні дні

Міносвіти України раніше повідомляло, що навчальний рік 2023 – 2024 офіційно завершиться 28 червня. Учні прощатимуться зі школою онлайн або ж очно, якщо дозволяє безпекова ситуація у конкретній області чи місті.

Дати проведення шкільних свят на місцях можуть відрізнятися. Директорам шкіл дозволили встановлювати їх самостійно. Як і формат проведення свята останнього дзвоника. Все ж відповідні рекомендації школам надаватимуть і ОВА.

Так, попри можливість самостійно встановлювати дату проведення свята останнього дзвоника, воно у більшості шкіл України відбудеться 31 травня.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

До слова, керівництву шкіл у частині областей України, до прикладу, на Київщині, порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

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