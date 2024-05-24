Так, формати шкільних свят можуть бути різними. У якому форматі відбудеться прощання зі школою у 2024 році, розповідає Освіта 24.

Читайте Коли у школах Дніпра закінчиться навчальний рік і розпочнуться літні канікули

У якому форматі відбудеться свято останнього дзвоника

Навчальний рік 2023 – 2024 офіційно закінчиться 28 червня. Однак свято останнього дзвоника у більшості шкіл організують 31 травня.

Одні учні готуються цьогоріч почути останній дзвоник онлайн, інші, як-от у незламному Харкові, попри постійні атаки росіян, влаштовують репетиції вальсу просто неба.

Що важливо, на місцях керівництво шкіл має змогу самостійно обирати дати та формат проведення урочистостей з нагоди завершення навчального року. Головний орієнтир – безпекова ситуація в регіоні. Відповідні рекомендації щодо цього школам надаватимуть ОВА.

Так, більшість шкіл у прифронтових районах України організують свято останнього дзвоника онлайн.

В частині областей нашої держави, до прикладу, на Київщині, школам порадили не організовувати гучних масових заходів з нагоди завершення навчального року та випускних вечорів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.