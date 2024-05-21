У школах Дніпра цей навчальний рік закінчиться 31 травня. З 1 червня учні підуть на літні канікули, повідомили у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

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Коли будуть літні канікули у школах Дніпра

Наприкінці травня у школах Дніпра зазвичай відбувались останні дзвоники. Але цього року, як і торік, через війну вони у більшості закладів освіти з безпекових міркувань не відбудуться.

Атестати випускникам 11 класів вручатимуть наприкінці червня. Тоді ж одинадцятикласники можуть зібратись поза межами школи та відсвяткувати початок дорослого життя.

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Коли літні канікули у школах України