У школах Дніпра цей навчальний рік закінчиться 31 травня. З 1 червня учні підуть на літні канікули, повідомили у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
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Коли будуть літні канікули у школах Дніпра
Наприкінці травня у школах Дніпра зазвичай відбувались останні дзвоники. Але цього року, як і торік, через війну вони у більшості закладів освіти з безпекових міркувань не відбудуться.
Атестати випускникам 11 класів вручатимуть наприкінці червня. Тоді ж одинадцятикласники можуть зібратись поза межами школи та відсвяткувати початок дорослого життя.
Коли літні канікули у школах України
- У межах цього навчального року на місцях школи та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.
- Останній дзвоник у школах України цьогоріч має відбутися здебільшого 31 травня.
- А от літні канікули можуть стартувати навіть з 29 червня та тривати до 31 серпня 2024 року.
- Протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.