Відповідні дати визначило Міносвіти України. При цьому дозволило на місцях встановлювати графіки канікул учнів. Коли будуть літні канікули у школах України, розповідає Освіта 24.

Дивіться також Учні можуть вчитися влітку: коли закінчиться навчальний рік 2023/2024

Коли розпочнуться літні канікули в Україні

Цього року МОН передбачило додатковий місяць для подолання освітніх прогалин через війну. Дати навчального року, до слова, визначили відповідно до постанови уряду від 28 липня 2023 року № 782.

Так, на місцях школи та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.

Останній дзвоник у школах України цьогоріч має відбутися здебільшого 31 травня.

А от літні канікули стартують з 29 червня та триватимуть до 31 серпня 2024 року.

Зауважимо, що протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!