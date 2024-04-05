Соответствующие даты определило Минобразования Украины. При этом позволило на местах устанавливать графики каникул учеников. Когда будут летние каникулы в школах Украины, рассказывает Образование 24.

Смотрите также Ученики могут учиться летом: когда закончится учебный год 2023/2024

Когда начнутся летние каникулы в Украине

В этом году МОН предусмотрело дополнительный месяц для преодоления образовательных пробелов из-за войны. Даты учебного года, к слову, определили в соответствии с постановлением правительства от 28 июля 2023 года № 782.

Так, на местах школы и местные власти могут самостоятельно определять даты каникул и последнего звонка.

Последний звонок в школах Украины в этом году должен состояться в основном 31 мая.

А вот летние каникулы стартуют с 29 июня и продлятся до 31 августа 2024 года.

Заметим, что в течение июня в школах еще может продолжаться аттестация, компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и тому подобное.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!