Однако графики каникул по регионам и даже в пределах одного города могут отличаться. Когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2024 году, рассказывает Образование 24.

Смотрите также Когда в школах Киевской области закончатся уроки в этом учебном году

Когда весенние каникулы в школах разных областей

Этот учебный год стартовал 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года. Школы в его пределах могут самостоятельно устанавливать даты отдыха учеников по решению педагогического совета.

В основном весенние каникулы в школах Украины в 2024 году состоятся в пределах 25 – 31 марта 2024 года. Однако не везде.

Киев

Весенние каникулы в школах продлятся в течение 25 – 31 марта.

Львов

Во Львове в большинстве школ отдых учеников стартует 25 марта. Продлится весенние каникулы ориентировочно неделю. Школьники не будут учиться до 31 марта. Подробные даты можно посмотреть здесь.

Днепр

В Днепре ученики не будут учиться в течение 25 марта – 31 марта.

Хмельницкий

Весенние каникулы почти во всех учебных заведениях Хмельницкого начнутся 25 марта. Продлится неделю,

Черновцы

В Черновцах в большинстве лицеях и гимназиях дети пойдут на весенние каникулы 25 марта. Другая часть заведений будет иметь каникулы с 23 марта. Школьники будут отдыхать неделю.

Полтавщина

В 51 громаде области весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта. Еще в семи – с 1 по 7 апреля.

Ровенская область

На Ровенщине с 25 марта не будет уроков в более 400 школах. В ряде заведений каникулы стартуют в начале апреля. В семи школах их не будет вообще.

Житомир

В Житомире ученики не будут учиться в течение 23 – 31 марта.

Ивано-Франковская область

На Ивано-Франковщине школьники уходят на каникулы из-за обстрелов России с 25 марта.

Винница

В Виннице в школах продлятся весенние каникулы с 25 марта по 1 апреля.

Мукачево

Школьные каникулы начнутся в городе 26 марта. Продлится 7 дней – до 2 апреля.

Славянск

Школьники Славянска уйдут на весенние каникулы 25 марта и не будут учиться до 31 марта.

Ровенская область

Весенние каникулы в школах Ровенской области продлятся неделю. В одних школах стартовали 6 марта и уже закончились. Больше всего заведений по графику пойдут на каникулы с 25 марта – 267 школ, с 23 марта – 145, с 30 марта – 34, с 18 марта – 20. Позднее всего весенние каникулы в области начнутся 8 апреля – в 30 школах.

Черкасская область

В Черкасской области ученики первых 12 школ ушли на отдых 19 марта. Большинство заведений – более 80% – пойдут на каникулы с 25 марта. Отдых продлится до 31 марта, то есть неделю.